На Олимпиаде разыграны первые медали в турнире по дзюдо

Источник материала: ОНТ

В турнире дзюдоистов разыграны первые комплекты наград. Дистрия Красники из Косово стала чемпионкой Олимпиады в весовой категории до 48 килограммов.

В финале она была сильнее японки Фуны Тонаки. Одна из бронзовых наград досталась украинке Дарье Белодед. Белоруски в данной весовой категории не выступали. У мужчин в весе до 60 килограммов победу одержал японец Наохиса Такато. Завтра в программе турнира дзюдоистов схватки в весовых категориях до 66 килограммов у мужчин, где выступит белорус Дмитрий Миньков, и до 52 килограммов у женщин.

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