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На Олимпиаде разыграны первые медали в турнире по дзюдо

25.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Олимпиаде разыграны первые медали в турнире по дзюдо

В турнире дзюдоистов разыграны первые комплекты наград. Дистрия Красники из Косово стала чемпионкой Олимпиады в весовой категории до 48 килограммов.

В финале она была сильнее японки Фуны Тонаки. Одна из бронзовых наград досталась украинке Дарье Белодед. Белоруски в данной весовой категории не выступали. У мужчин в весе до 60 килограммов победу одержал японец Наохиса Такато. Завтра в программе турнира дзюдоистов схватки в весовых категориях до 66 килограммов у мужчин, где выступит белорус Дмитрий Миньков, и до 52 килограммов у женщин. 

 

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В турнире дзюдоистов разыграны первые комплекты наград. Дистрия Красники из Косово стала чемпионкой Олимпиады в весовой категории до 48 килограммов. В финале она...
 
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