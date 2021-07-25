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На Олимпиаде разыграны первые медали в турнире по дзюдо
Источник материала: ОНТ
В турнире дзюдоистов разыграны первые комплекты наград. Дистрия Красники из Косово стала чемпионкой Олимпиады в весовой категории до 48 килограммов.
В финале она была сильнее японки Фуны Тонаки. Одна из бронзовых наград досталась украинке Дарье Белодед. Белоруски в данной весовой категории не выступали. У мужчин в весе до 60 килограммов победу одержал японец Наохиса Такато. Завтра в программе турнира дзюдоистов схватки в весовых категориях до 66 килограммов у мужчин, где выступит белорус Дмитрий Миньков, и до 52 килограммов у женщин.
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В турнире дзюдоистов разыграны первые комплекты наград. Дистрия Красники из Косово стала чемпионкой Олимпиады в весовой категории до 48 килограммов. В финале она...
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