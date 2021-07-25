|
Большая стая крыс напала на женщину в Лондоне
Источник материала: ОНТ
Крысы большой стаей напали на женщину на улицах Лондона. Историю
Нападению крыс в лондонском парке Блондин подверглась 43-летняя Сьюзан Трефтуб – запрыгнув на женщину с разных сторон, они стали кусать ее за ноги и руки. Это случилось вечером 19 июля.
Кое-как ей удалось стряхнуть с себя крыс и убежать. Точное число жительница столицы назвать не смогла, но уверена, что их было не менее сотни.
Она рассказала, что ранее не раз была в этом районе города, но не видела там ни одной крысы.
Представители местной администрации призвали жителей не бросать мусор в парках, чтобы грызуны не имели возможности активно плодиться.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крысы большой стаей напали на женщину на улицах Лондона. Историю рассказывает The Sun. Нападению крыс в лондонском парке Блондин подверглась 43-летняя Сьюзан Трефтуб...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)