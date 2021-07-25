Большая стая крыс напала на женщину в Лондоне

Источник материала: ОНТ

Крысы большой стаей напали на женщину на улицах Лондона. Историю рассказывает The Sun.

Нападению крыс в лондонском парке Блондин подверглась 43-летняя Сьюзан Трефтуб – запрыгнув на женщину с разных сторон, они стали кусать ее за ноги и руки. Это случилось вечером 19 июля.

Кое-как ей удалось стряхнуть с себя крыс и убежать. Точное число жительница столицы назвать не смогла, но уверена, что их было не менее сотни.

Она рассказала, что ранее не раз была в этом районе города, но не видела там ни одной крысы.

Представители местной администрации призвали жителей не бросать мусор в парках, чтобы грызуны не имели возможности активно плодиться.

Фото: pixabay

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