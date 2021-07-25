Венгерский саблист Арон Силадьи выиграл третью Олимпиаду подряд

Источник материала: ОНТ

Арон Силадьи стал обладателем уникального достижения, выиграв третью Олимпиаду кряду в личном зачете саблистов.

Венгр здорово провел финальный поединок и не дал ни единого шанса итальянцу Луиджи Самеле – 15:7. Обладателем бронзы стал представитель Южной Кореи Чон Хван Ким. Еще один комплект наград олимпийского турнира по фехтованию был разыгран в женской шпаге. Золото выиграла китаянка Сунь Ивэнь, оставившая с серебром румынку Анну Марию Попеску.

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