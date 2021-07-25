Умер продюсер «Ласкового мая» Алексей Мускатин

Источник материала: ОНТ

Стало известно о гибели продюсера Алексея Мускатина, который работал с группами «Ласковый май» и «Мираж». Ему было 59 лет. Об этом сообщил продюсер Андрей Разин в своем Instagram.

Мускатин работал со многими коллективами и артистами. Лишь некоторые из них – «Мираж», «Руки вверх», «Кар-Мэн», «Ласковый май», «Воскресение», «Машина времени» и другие.

Фото: Instagram Андрея Разина



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