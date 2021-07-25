|
Праздник «Ракуцёўскае лета» отметили под Молодечно в честь 110-летия приезда на Родину Максима Богдановича
Источник материала: ОНТ
«Ракуцёўскае лета» отметили под Молодечно. Тёплый праздник – в честь 110-летия приезда на Родину «Песняра с берегов Волги». Стихотворения Максима Богдановича, написанные в знаменитом фольварке, разносились за версту. Хедлайнером стал ансамбль народной музыки «Свята».
Домик окнами в сад. Летом 1911-го здесь поставил саквояж гость издалека – Ярославля. Ему было 19. Фото Богдановича тех дней. Уже «первый парень на селе» для солидности решил отпустить бороду. Поэт писал по ночам о том, что было в сердце.
Новая версия возможного. Вспомнили название единственного прижизненного сборника классика? Отсюда в «Вянке» – циклы «Старая Беларусь», «Места», «Мадонны». «Страніца лепшая ў штодзённіку жыцця» – это о Ракутёвщине. По-прежнему атмосферно.
В хозяйском доме всем предлагают стакан воды. Не простой. «Живой» её назвал сам Песняр чистой красоты. «У родным краю ёсць крыніца…» – удивительное рядом. Заповедные тропы ведут к роднику Богдановича. Сегодня это гидрологический памятник природы местного значения. Охраняется государством.
«Источник вдохновения» благоустроили к празднику. «Ракуцёўскае лета» из-за пандемии два года ждали. Оставив панику, соблюдаем соцдистанцию. Лайфхак для тех, кто ещё не был, – в музее-фольварке есть где разгуляться, следуя за Богдановичем.
Стихи Богдановича с нами постоянно, даже если мы этого вроде бы и не замечаем, на цитаты разобрано буквально всё. «Ах, Лявоніха, Лявоніха мая!» – Песняр сочинил. Сегодня эхом доносилось оттуда, где, перефразируя автора, «леты лепшыя прайшлі».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник «Ракуцёўскае лета» отметили под Молодечно в честь 110-летия приезда на Родину Максима Богдановича
«Ракуцёўскае лета» отметили под Молодечно. Тёплый праздник – в честь 110-летия приезда на Родину «Песняра с берегов Волги». Стихотворения Максима Богдановича,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)