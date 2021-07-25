Праздник «Ракуцёўскае лета» отметили под Молодечно в честь 110-летия приезда на Родину Максима Богдановича

Источник материала: ОНТ

«Ракуцёўскае лета» отметили под Молодечно. Тёплый праздник – в честь 110-летия приезда на Родину «Песняра с берегов Волги». Стихотворения Максима Богдановича, написанные в знаменитом фольварке, разносились за версту. Хедлайнером стал ансамбль народной музыки «Свята».





Домик окнами в сад. Летом 1911-го здесь поставил саквояж гость издалека – Ярославля. Ему было 19. Фото Богдановича тех дней. Уже «первый парень на селе» для солидности решил отпустить бороду. Поэт писал по ночам о том, что было в сердце.

Анастасия Серболина, заведующая музеем «Фальварак Ракуцёўшчына»: «На працягу двух месяцаў Максім Багдановіч не толькі дыхаў паветрам роднага краю, адпачываў, правіў здароўе, плённа працаваў, але і сустракаўся са сваімі землякамі, вёў з імі гаворкі. Тут яму падаравалі вянок з палявых кветак, палявых зёлак».

Новая версия возможного. Вспомнили название единственного прижизненного сборника классика? Отсюда в «Вянке» – циклы «Старая Беларусь», «Места», «Мадонны». «Страніца лепшая ў штодзённіку жыцця» – это о Ракутёвщине. По-прежнему атмосферно.

В хозяйском доме всем предлагают стакан воды. Не простой. «Живой» её назвал сам Песняр чистой красоты. «У родным краю ёсць крыніца…» – удивительное рядом. Заповедные тропы ведут к роднику Богдановича. Сегодня это гидрологический памятник природы местного значения. Охраняется государством.

«Источник вдохновения» благоустроили к празднику. «Ракуцёўскае лета» из-за пандемии два года ждали. Оставив панику, соблюдаем соцдистанцию. Лайфхак для тех, кто ещё не был, – в музее-фольварке есть где разгуляться, следуя за Богдановичем.

Сергей Усик, директор музея истории белорусской литературы: «У рамках праекта “Беларусь – краіна паэтаў” адбываецца гэты фестываль. Мы палічылі, што неабходна ўнесці карэктывы ў праграму, і сёння прапаноўваем не толькі традыцыйнае чытанне вершаў, але і розныя квэсты, квізы, якія будуць даспадобы».

Стихи Богдановича с нами постоянно, даже если мы этого вроде бы и не замечаем, на цитаты разобрано буквально всё. «Ах, Лявоніха, Лявоніха мая!» – Песняр сочинил. Сегодня эхом доносилось оттуда, где, перефразируя автора, «леты лепшыя прайшлі».

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