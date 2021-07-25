|
Фестиваль «Вытокі» завершился в Солигорске
Источник материала: ОНТ
«Крок да Алімпу»: заключительный день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі» «с огоньком» прошёл в Солигорске.
В этот раз праздник посвятили спортсменам, которые представляют Беларусь на Олимпийских играх в Токио. Сегодня на центральной площади – спортивные соревнования и конкурсы. В распоряжении отдыхающих – фуд-корт, выставка белорусских брендов. Среди гостей праздника было много детей.
Фестиваль уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре и Бобруйске, а сегодня путешествие по регионам страны заканчивается. На очереди только Минск. Организаторы обещают продолжить праздник и в следующем году.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Крок да Алімпу»: заключительный день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі» «с огоньком» прошёл в Солигорске. В этот раз праздник посвятили спортсменам,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)