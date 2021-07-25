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Фестиваль «Вытокі» завершился в Солигорске

25.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фестиваль «Вытокі» завершился в Солигорске

«Крок да Алімпу»: заключительный день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі» «с огоньком» прошёл в Солигорске.

В этот раз праздник посвятили спортсменам, которые представляют Беларусь на Олимпийских играх в Токио. Сегодня на центральной площади – спортивные соревнования и конкурсы. В распоряжении отдыхающих – фуд-корт, выставка белорусских брендов. Среди гостей праздника было много детей. 

Фестиваль уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре и Бобруйске, а сегодня путешествие по регионам страны заканчивается. На очереди только Минск. Организаторы обещают продолжить праздник и в следующем году. 


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Теги: Минск
 
 
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«Крок да Алімпу»: заключительный день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі» «с огоньком» прошёл в Солигорске. В этот раз праздник посвятили спортсменам,...
 
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