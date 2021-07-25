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«МЧС – это служба постоянной готовности». Белорусские спасатели отметили профессиональный праздник

25.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«МЧС – это служба постоянной готовности». Белорусские спасатели отметили профессиональный праздник

 У повелителей стихий праздник – День пожарной службы. Ей исполняется 168 лет. Официальная дата праздника – 25 июля, но торжества по всей стране прошли 24-го. Спектр задач у спасателей широк – от ликвидации пожаров до устранения последствий техногенных катастроф. Своё мастерство и высокий профессионализм белорусские бойцы МЧС неоднократно демонстрировали во время международных учений и гуманитарных миссий. 


Парадом по столице! В свой профессиональный праздник сотрудники МЧС прошли по центральному проспекту. В колонном марше – более полутысячи человек, а также около сотни единиц спасательной техники. От старинных конных обозов до современных вездеходов. Побывав на этом зрелище, каждый совершил краткий экскурс в историю и увидел, как менялась пожарная служба нашей страны.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Много лет назад, когда организовывалась эта служба, это было добровольное общество людей, которые оказывали помощь при тушении пожара, а сегодня МЧС – высококлассные профессионалы своего дела, оснащенные современной техникой, экипировкой, готовы прийти в любую минуту на помощь, МЧС – это служба постоянной готовности». 

Сразу после торжественной части – красочное шоу от белорусских спасателей!  Мимо зрителей проносятся катера и гидроциклы, летают вертолёты, спускаются парашютисты. В столичном парке Горького развернулся целый спасательный лагерь. 

Только один день в году пожарные делятся своими навыками, а также представляют весь арсенал спецсредств, который есть в наличии. Интересно не только детям, но и взрослым. Пока одни фотографировались, сидя за рулем пожарной машины, и знакомились со служебными собаками, другие примеряли спецодежду, пробовали зайти в горящее здание и узнавали, что такое автомобиль-перевёртыш. Аварии, взрывы, пожары, непогода.  В том, что их служба опасная, убедился, наверное, каждый. В среднем каждые сутки сотрудники МЧС спасают 12 жизней. 

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 У повелителей стихий праздник – День пожарной службы. Ей исполняется 168 лет. Официальная дата праздника – 25 июля, но торжества по всей стране прошли 24-го. Спектр...
 
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