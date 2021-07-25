«Милоград» – туристическая база на берегу Днепра: безмятежный отдых вдали от рабочей суеты и домашних забот

Источник материала: ОНТ

Белорусское лето еще в самом разгаре. И у каждого из нас еще есть возможность обзавестись красивым загаром и отдохнуть с семьей на природе. Не знаете, где это сделать? Мы подскажем. Туристическая база на берегу Днепра «Милоград» всегда готова принять туристов с любого уголка света.





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