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«Милоград» – туристическая база на берегу Днепра: безмятежный отдых вдали от рабочей суеты и домашних забот
Источник материала: ОНТ
Белорусское лето еще в самом разгаре. И у каждого из нас еще есть возможность обзавестись красивым загаром и отдохнуть с семьей на природе. Не знаете, где это сделать? Мы подскажем. Туристическая база на берегу Днепра «Милоград» всегда готова принять туристов с любого уголка света.
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«Милоград» – туристическая база на берегу Днепра: безмятежный отдых вдали от рабочей суеты и домашних забот
Белорусское лето еще в самом разгаре. И у каждого из нас еще есть возможность обзавестись красивым загаром и отдохнуть с семьей на природе. Не знаете, где это...
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