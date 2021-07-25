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Олимпиада в Токио: белорусские спортсмены выполняют квалификационные нормативы
Источник материала: ОНТ
В Токио идёт борьба за медали. Летние Олимпийские игры набирают обороты. Уже разыграны первые комплекты наград, наши спортсмены пока выполняют квалификационные нормативы.
В плавании Анастасия Шкурдай пробилась в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем. Брестчанка в своем заплыве заняла 3-е место и продолжит борьбу за медали. В остальных видах до финалов наши ещё не добрались. Все медали сборной Беларуси начнутся на финише первой недели – начале второй. Сегодня же в полуфинал в плавании прошел Илья Шиманович (100 метров брассом). И у нас уже есть первые эмоции из Токио.
Ночью свое выступление на дебютной Олимпиаде начнет третья ракетка мира Арина Соболенко. Также борьбу за медали продолжат представители велоспорта, академической гребли и бокса.
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В Токио идёт борьба за медали. Летние Олимпийские игры набирают обороты. Уже разыграны первые комплекты наград, наши спортсмены пока выполняют квалификационные...
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