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Олимпиада в Токио: белорусские спортсмены выполняют квалификационные нормативы

25.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Токио: белорусские спортсмены выполняют квалификационные нормативы

В Токио идёт борьба за медали. Летние Олимпийские игры набирают обороты. Уже разыграны первые комплекты наград, наши спортсмены пока выполняют квалификационные нормативы.  

В плавании Анастасия Шкурдай пробилась в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем. Брестчанка в своем заплыве заняла 3-е место и продолжит борьбу за медали. В остальных видах до финалов наши ещё не добрались. Все медали сборной Беларуси начнутся на финише первой недели – начале второй. Сегодня же в полуфинал в плавании прошел Илья Шиманович (100 метров брассом). И у нас уже есть первые эмоции из Токио.

Ночью свое выступление на дебютной Олимпиаде начнет третья ракетка мира Арина Соболенко. Также борьбу за медали продолжат представители велоспорта, академической гребли и бокса.  

 

 

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В Токио идёт борьба за медали. Летние Олимпийские игры набирают обороты. Уже разыграны первые комплекты наград, наши спортсмены пока выполняют квалификационные...
 
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