Жара вернется – до +30°C и даже выше. Погода в областных центрах Беларуси с 26 июля по 1 августа. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Небесная канцелярия как будто включила кондиционер – и нас отпустило. На предстоящей неделе температура воздуха будет на пару градусов выше нормы, а атлантические циклоны принесут долгожданные дожди.

В понедельник дожди и грозы прогнозируются только в западных регионах республики. Ночью столбики термометров будут на отметке +12…+19°C, днем +25…+29°C. Во вторник ожидается от +24°C до +30°C.

В среду почти повсеместно – кратковременные дожди различной интенсивности, а также грозы. В ночные часы будет +13…+20°C, в разгар дня от +21°C по востоку до +29°C по юго-западу.

А во второй половине недели в республику начнут поступать умеренно теплые, влажные воздушные массы, которые принесут кратковременные дожди. Ночью прогнозируется +14…+20°C. В четверг ожидается до +25°C, в пятницу до +29°C.

В выходные почти повсеместно – грозы и дожди. Ночью будет от +11°C до +17°C. В субботу ожидается до +32°C, а в воскресенье до +27°C.

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