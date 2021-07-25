«Вишневый фестиваль» завершился в Глубоком. Чем он запомнился участникам?

Источник материала: ОНТ

Урожай собран, можно провести и фестиваль. Речь о вишне и городе, в котором эту ягоду полюбили около 100 лет назад. И сегодня сажают новые деревья, собирают урожай, а потом круглый год на столе – угощения. Фестиваль в этом году проходит в 9-й раз и собрал гостей не только из Беларуси.





Вишенка к вишенке собрали рекордный для семьи урожай – 11 ведер. Но в Глубоком такими цифрами никого не удивишь, фруктовые сады на каждом приусадебном участке, и обязательно вишня. Не одно поколение знает вкус этой ягоды. Семья Семеж, даже когда перебралась из деревни в город, перевезла и свой сад.

Приусадебный участок хоть и утопает в цветах, появился виноград, теплицы, но рядом с домом главное семейное дерево – вишня. Ягоды Людмила Францевна собирала со своей бабушкой, сегодня уже ей самой помогает внучка и, конечно, в меню семьи вишня в самом разном качестве.

Интерес жителей Глубокого к необычной ягоде появился около 100 лет назад. Местный агроном Болеслав Лапырь, выводил устойчивые к холодам сорта вишни, и деревья массово стали появляться в садах. «Лапырёвы» вишни и сейчас растут у многих на участках. Вишне в райцентре поставили памятник, и с 2013-го особенность местных садов гремит на всю страну, Глубокое отмечает вишнёвый фестиваль. На несколько дней город утопает в бордовых оттенках. Вишни везде – на картинах, рушниках, даже под ногами. И, конечно, её готовят, о ней поют, слагают стихи и шьют к празднику специальные наряды. И зовут гостей.

Карета для королевы – вишнёвой. Такое на улицах райцентра только раз в году. А дальше праздник разольется по улицам, подворьям и концертным площадкам. С вишней и главные блюда дня. На местных подворьях национальная кухня под народные мотивы.

Из районного фестиваля праздник вырос до международного, интерес к вишне объединил самых разных людей, растёт она во многих странах, вкус разный, но вместе все собрались в Глубоком.

Но на праздник попали не все – дожди как раз прекратились перед финальными торжествами, и аграрии оперативно вышли в поле. В Глубоком уборочная только набирает обороты, обмолотили озимый рапс, сейчас все силы брошены на зерновые – убрано около 6% площадей. За фестивальным фейерверком аграрии будут следить из кабины комбайнов, когда позволяет погода, работают до поздней ночи. А вот вишни почти все уже собраны, остаётся только ягоду только переработать. Многие семьи варенье запасают на всю родню, чтобы потом весь следующий год – сладкий.

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