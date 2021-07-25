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В Австралии и Франции проходят антиковидные протесты

25.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Австралии и Франции проходят антиковидные протесты

Антиковидные протесты захлестнули Австралию, на улицы крупнейших городов страны вышли тысячи людей.

Они требовали прекращения режима изоляции. Усмирить толпу пыталась полиция, но в ответ демонстранты бросали в стражей порядка подручные средства. Силовики применили слезоточивый газ и массово задерживали протестующих. Вновь бунтуют и французы. Очередная акция протеста проходит в Марселе. В стране растёт волна возмущения ковидными паспортами. Без такого документа не попасть в музеи, театры, парки, а с августа он может стать пропуском в торговые центры, самолёты и поезда. 

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Антиковидные протесты захлестнули Австралию, на улицы крупнейших городов страны вышли тысячи людей. Они требовали прекращения режима изоляции. Усмирить толпу...
 
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