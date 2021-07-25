Шпаковский о литовском «гостеприимстве» и тех, кто зарабатывает на миграционном кризисе. «ПолитStandUp»

Источник материала: ОНТ

История на литовской границе – одна из самых обсуждаемых тем недели. Очевидно, что Европу захлестнула очередная волна миграционного кризиса, с которым ни одна страна в одиночку не справится. А слабые сдаются первыми, и в ход идут собаки, дубинки и пули. Такое вот литовское «гостеприимство». Политолог Александр Шпаковский рассуждает о последствиях неоколониальной политики Запада.

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