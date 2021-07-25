Цветение воды: почему возникает и насколько опасно?

Источник материала: ОНТ

Один раз в год вода цветет. Ярко-зеленые водоемы продолжают раскрашивать белорусские серые будни. Вода потускнела, зарастает водорослями и отпугивает даже заядлых пловцов. Казалось бы, пусть цветет и пахнет, но самые дотошные пускаются в рассуждения о кишечных палочках и бактериях. Дмитрий Рябов решил не бросаться в зеленый омут с головой и сначала выяснил, отчего возникает это явление и насколько оно опасно.

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