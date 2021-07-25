Россия завоевала первое золото Олимпиады в Токио

Копилка олимпийской сборной России пополнилась первой золотой медалью.



Фото ОКР

Награду высшего достоинства принесла Виталина Бацарашкина, победившая в соревнованиях по стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета. Она выбила 240,3 балла. Призерками стали болгарка Антоанета Костадинова (239,4) и китаянка Цзян Жансинь (218,0).

Отметим и наших атлетов. Арина Соболенко вышла в 1/8 финала женского одиночного разряда, переиграв польку Магду Линетт — 6:2, 6:1, а пловцы Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович вышли в финалы: первая — на дистанции 100 м баттерфляем, а второй — на дистанции 100 м брассом.

Топ-5 медального зачета пока выглядит так:

Китай — 3 золота, 0 серебра, 2 бронзы;

Япония — 2, 1, 0;

США — 1, 2, 3;

Австралия — 1, 1, 1;

Россия — 1, 1, 1.