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В Беларуси по франшизе развивается сеть люксовых бургерных

25.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске в августе откроется новая бургерная сети Bun B — ресторан станет третьим по счету в столице.


Фото: relax.by

Сеть ресторанов современной кухни Bun B специализируется на приготовлении бургеров из мраморной говядины. Сейчас бренд представлен двумя заведениями — в ТРЦ Galleria Minsk и в жилом комплексе «Маяк Минска». Новое кафе появится в торговом центре «Орбита молл».

Bun B запустила развитие сети по франшизе, в планах — открытие ресторанов по всей Беларуси, пишет Officelife.media. По словам представителей компании, количество желающих приобрести франшизу уже довольно большое.

Консультант NAI Belarus Евгений Ляльков отмечает, что в последнее время формат бургерных является одним из самых популярных на рынке общепита, поэтому белорусы увидят значительный рост объектов такого типа.

Команда Bun B в официальном сообщении говорит о том, что за открытием новых ресторанов стоит желание удовлетворить клиентов, которые не хотят видеть в бургерах простой фастфуд, а предпочитают их премиальное качество: свежую булочку, мраморную говядину и авторские соусы.

Как стало известно OL, мраморную говядину для бургеров сеть закупает у компании "Мираторг". Таким образом, "Мираторг" нашел еще одну точку входа на белорусский рынок.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в августе откроется новая бургерная сети Bun B — ресторан станет третьим по счету в столице.
 
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