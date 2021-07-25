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Германию снова накрыли дожди: население готовят к эвакуации

25.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спустя примерно полторы недели после беспрецедентного наводнения на западе Германии в районах катастрофы вновь начались дожди, поэтому возможна эвакуация.




Как сообщает Укринформ со ссылкой на DW.

Отмечается, что в субботу ожидаемое количество осадков не превышает 30-40 литров на квадратный метр, в некоторых районах – не более 10 литров, заявила глава штаба по борьбе с катастрофой Бегона Херман (Begona Hermann) в Бад-Нойенаре - Арвайлере. В воскресенье утром погодные условия могут ухудшиться, поэтому жителям наиболее пострадавших населенных пунктов предложена эвакуация, указала она далее.

По ее словам, находящиеся в Шульде, Инзуле, Дюмпельфельде и Бад-Нойенаре могут воспользоваться автобусами-шаттлами, которые доставят их во временное убежище в Ляймерсдорфе, сообщается далее. "Люди могут сами принять соответствующее решение", - отметила Херман. Хотя осадки ожидаются не столь сильные, как неделю назад, ситуацию осложняет проблемами с функционированием канализационной системе.

Между тем полиция и кризисный штаб призвали население отказаться до конца дня от поездок в эпицентр катастрофы в земле Рейнланд-Пфальц для оказания помощи пострадавшим. Готовность граждан помочь"по-прежнему огромна и непрерывна", но все подъездные пути к долине реки Ар, а также дороги в самом районе наводнения "полностью переполнены", заявил президиум полиции в Кобленце.

Поэтому в пробках стоит, в том числе, строительная техника, необходимая для восстановления дорог, мостов и водопроводов, а также транспорт для вывоза мусора, указывается далее в заявлении. В другие дни и других местах помощь "с благодарностью принимается", сообщила полиция.

Кризисные штабы земельных правительств разрабатывают план действий на случай прогнозируемых синоптиками дождей в выходные, 24 и 25 июля. По словам министра внутренних дел Рейнланд-Пфальца Рогера Левенца, для населения уже подготовлены укрытия в безопасных местах.

В Северном Рейне - Вестфалии тоже готовятся к новым осадкам, предсказанным Немецкой метеорологической службой (Deutscher Wetterdienst, DWD). Земельное МВД издало распоряжение, согласно которому полиция и пожарные должны находиться в состоянии повышенной готовности на случай сильных дождей.

Как сообщал Укринформ, на сегодняшний день известно о 179 жертвах наводнения, бушевавшей на западе Германии во второй половине прошлой недели.
 
 
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Спустя примерно полторы недели после беспрецедентного наводнения на западе Германии в районах катастрофы вновь начались дожди, поэтому возможна эвакуация.
 
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