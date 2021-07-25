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Президент Мексики предложил создать региональный союз, как в Европе
Источник материала: Партизан
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подверг критике установленную на Американском континенте систему международных отношений и предложил взамен создать региональное латиноамериканское объединение стран по подобию Евросоюза, но с привязкой к местной специфике.
Фото: Carlos Ramos Mamahua/Keystone Press Agency/Global Look Press
Такое предложение Обрадор выдвинул в ходе выступления перед главами МИД Сообщества латиноамериканских и карибских государств (Селак),
Глава Мексики напомнил, что на протяжении двух последних веков в мире проводилась политика вторжений и смещений правителей по прихоти сверхдержавы. В настоящее время подобная политика неприемлема, убеждён Обрадор. Он предложил «попрощаться» с навязываниями, вмешательствами и санкциями и применить принципы самоопределения народов и мирного урегулирования споров.
Давайте начнём отношения на нашем континенте с посылом Джорджа Вашингтона, согласно которому нации не должны использовать несчастье других народов. Я понимаю, что это сложный вопрос, требующий нового политического и экономического видения, — сказал Обрадор.
В качестве примера удачной интеграции на континенте он привёл торгово-экономический договор Мексики, Канады и США, при котором Мексика сохраняет собственный суверенитет и параллельно развивает сотрудничество с Китаем.
Предложение не более и не менее, чем создать нечто похожее на Европейский союз, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности, — пояснил Обрадор.
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подверг критике установленную на Американском континенте систему международных отношений и предложил взамен...
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