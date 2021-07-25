Президент Мексики предложил создать региональный союз, как в Европе





Фото: Carlos Ramos Mamahua/Keystone Press Agency/Global Look Press





пишет news.ru. Его слова приводит РИА Новости. Такое предложение Обрадор выдвинул в ходе выступления перед главами МИД Сообщества латиноамериканских и карибских государств (Селак),news.ru. Его слова приводит РИА Новости.





Глава Мексики напомнил, что на протяжении двух последних веков в мире проводилась политика вторжений и смещений правителей по прихоти сверхдержавы. В настоящее время подобная политика неприемлема, убеждён Обрадор. Он предложил «попрощаться» с навязываниями, вмешательствами и санкциями и применить принципы самоопределения народов и мирного урегулирования споров.





Давайте начнём отношения на нашем континенте с посылом Джорджа Вашингтона, согласно которому нации не должны использовать несчастье других народов. Я понимаю, что это сложный вопрос, требующий нового политического и экономического видения, — сказал Обрадор.





В качестве примера удачной интеграции на континенте он привёл торгово-экономический договор Мексики, Канады и США, при котором Мексика сохраняет собственный суверенитет и параллельно развивает сотрудничество с Китаем.





Предложение не более и не менее, чем создать нечто похожее на Европейский союз, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности, — пояснил Обрадор.











