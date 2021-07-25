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Литва получила помощь из шести стран для обустройства быта мигрантов

25.07.2021 08:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Литву поступила гуманитарная помощь из шести стран для обустройства быта прибывающих из Беларуси нелегальных мигрантов, следует из сообщения МВД страны.

Литва получила помощь из шести стран для обустройства быта мигрантов
Фото Domantas Pipas / DELFI

24 июля литовцы получили грузы из Чехии и Латвии. Палатки, кровати, стулья, матрасы, одеяла, генераторы и другие предметы первой необходимости от партнеров по Евросоюзу были доставлены в общежитие школы пограничной службы в Мядининкае. Планируется, что в августе там будет создан модульный коттеджный городок для размещения 900 мигрантов с перспективой его расширения до 1.700 мест.

«Мы благодарим партнеров по Европейскому союзу, наших соседей, за солидарность и помощь в то время, когда Литва сталкивается с беспрецедентным кризисом нелегальной миграции, которая используется [белорусскими властями] как инструмент давления не только на Литву, но и на ЕС в целом», — цитирует министра Агне Билотайте пресс-служба МВД.

Ранее гуманитарная помощь в Литву прибыла из Швеции, Эстонии, Польши и Хорватии. Ожидается груз из Греции.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2.470 нелегалов — в 30,5 раза больше, чем за весь 2020-й. Больше всего среди них граждан Ирака.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

 

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В Литву поступила гуманитарная помощь из шести стран для обустройства быта прибывающих из Беларуси нелегальных мигрантов, следует из сообщения МВД страны.
 
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