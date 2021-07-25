Литва получила помощь из шести стран для обустройства быта мигрантов

В Литву поступила гуманитарная помощь из шести стран для обустройства быта прибывающих из Беларуси нелегальных мигрантов, следует из сообщения МВД страны.



Фото Domantas Pipas / DELFI

24 июля литовцы получили грузы из Чехии и Латвии. Палатки, кровати, стулья, матрасы, одеяла, генераторы и другие предметы первой необходимости от партнеров по Евросоюзу были доставлены в общежитие школы пограничной службы в Мядининкае. Планируется, что в августе там будет создан модульный коттеджный городок для размещения 900 мигрантов с перспективой его расширения до 1.700 мест.

«Мы благодарим партнеров по Европейскому союзу, наших соседей, за солидарность и помощь в то время, когда Литва сталкивается с беспрецедентным кризисом нелегальной миграции, которая используется [белорусскими властями] как инструмент давления не только на Литву, но и на ЕС в целом», — цитирует министра Агне Билотайте пресс-служба МВД.

Ранее гуманитарная помощь в Литву прибыла из Швеции, Эстонии, Польши и Хорватии. Ожидается груз из Греции.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2.470 нелегалов — в 30,5 раза больше, чем за весь 2020-й. Больше всего среди них граждан Ирака.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

Читайте также: