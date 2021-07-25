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Ввоз запрещен: Россия нашла в помидорах ОАО «ДОРОРС» вирус мозаики пепино

25.07.2021 08:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввел запрет на ввоз свежих помидоров белорусского ОАО «ДОРОРС».

Ввоз запрещен: Россия нашла в помидорах ОАО «ДОРОРС» вирус мозаики пепино

По сообщению пресс-службы ведомства, при проведении карантинного фитосанитарного контроля в 12 случаях в помидорах обнаружен вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus).

Запрет вступает в силу 26 июля и будет действовать «до проведения белорусской стороной расследований по данным обнаружениям и предоставления информации о проведенных мероприятиях в адрес российского ведомства».

Ранее «ДОРОРС» был предприятием Белорусской железной дороге, сейчас это ОАО с контрольным госпакетом акций у Министерства транспорта и коммуникаций. Помидоры «ДОРОРСа» одни из самых дешевых на рынке. Несколько дней назад корреспондент БелаПАН покупал их по 1,1 рубля за килограмм.

Напомним, Россельхознадзор заявлял, что практически вся санкционная продукция попадала в РФ с территории Беларуси.

 

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввел запрет на ввоз свежих помидоров белорусского ОАО «ДОРОРС».
 
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