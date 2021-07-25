Литва может попросить ЕС распределить мигрантов из-за ситуации на границе с Беларусью





Фото: Литва попросит распределить нелегальных мигрантов по Евросоюзу (Gettty Images)





сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Lietuvos rytas. Об этомРБК-Украина сона издание Lietuvos rytas.





Речь идет о мигрантах из Азии и Африки, которые незаконно попали в Литву из Беларуси.





"Если число мигрантов превысит 10 тыс., можно будет обратиться в ЕС об их солидарном распределении по странам сообщества, как некоторое время уже поступают Греция, Италия, Кипр, Мальта, в которые массово проникают мигранты",- сказал Абрамавичюс.





Замминистра выразил надежду, что к этому прибегать не придется.





"Надеемся, что такого сценария удастся избежать благодаря усилению охраны границы и другим неотложным мерам по борьбе с миграционным кризисом", - заявил замминистра.





По запросу Литвы Европейская комиссия поможет мобилизовать гуманитарную помощь европейских стран через Европейский механизм гражданской защиты. Ранее Литва обратилась за помощью в связи с увеличением количества мигрантов и беженцев. Еврокомиссия будет координировать доставку и оплачивать до 75% затрат на транспортировку помощи.





9 июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.







