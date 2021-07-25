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Литва может попросить ЕС распределить мигрантов из-за ситуации на границе с Беларусью

25.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литва будет просить Евросоюз о распределении части нелегальных мигрантов по странам ЕС, если их количество в стране достигнет 10 тыс. Соответствующее заявление сделал замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.


Фото: Литва попросит распределить нелегальных мигрантов по Евросоюзу (Gettty Images)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Lietuvos rytas.

Речь идет о мигрантах из Азии и Африки, которые незаконно попали в Литву из Беларуси.

"Если число мигрантов превысит 10 тыс., можно будет обратиться в ЕС об их солидарном распределении по странам сообщества, как некоторое время уже поступают Греция, Италия, Кипр, Мальта, в которые массово проникают мигранты",- сказал Абрамавичюс.

Замминистра выразил надежду, что к этому прибегать не придется.

"Надеемся, что такого сценария удастся избежать благодаря усилению охраны границы и другим неотложным мерам по борьбе с миграционным кризисом", - заявил замминистра.

По запросу Литвы Европейская комиссия поможет мобилизовать гуманитарную помощь европейских стран через Европейский механизм гражданской защиты. Ранее Литва обратилась за помощью в связи с увеличением количества мигрантов и беженцев. Еврокомиссия будет координировать доставку и оплачивать до 75% затрат на транспортировку помощи.

9 июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

 
 
 
 
 
 
 
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Литва будет просить Евросоюз о распределении части нелегальных мигрантов по странам ЕС, если их количество в стране достигнет 10 тыс. Соответствующее заявление...
 
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