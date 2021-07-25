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Олимпиада-2020, медальный зачет: Китай лидирует в медальном зачете, Беларусь – пока без наград

25.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китай лидирует в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио. Россия с одной серебряной и одной бронзовой медалью идет на 10-м месте.


 

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 3-0-1 (4)

2-3. Италия – 1-1-0 (2)

2-3. Япония – 1-1-0 (2)

4. Южная Корея – 0-2-3 (5)

5-9. Эквадор – 1-0-0 (1)

5-9. Венгрия – 1-0-0 (1)

5-9. Иран – 1-0-0 (1)

5-9. Косово – 1-0-0 (1)

5-9. Таиланд – 1-0-0 (1)

10-11. Россия – 0-1-1 (2)

10-11. Сербия – 0-1-1 (2)
 
 
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Китай лидирует в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио. Россия с одной серебряной и одной бронзовой медалью идет на 10-м месте.
 
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