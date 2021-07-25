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Цукерберг задумал переделать Facebook: соцсеть может стать метаверс компанией. Что это?

25.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В течение следующих пяти лет Facebook перестанет быть социальной сетью, а на ее основе будет создана метаверс компания. Об этом рассказал основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью изданию The Verge.


Фото:depositphotos.com


"Это большая идея. Метаверс – это всеохватывающий интернет, в котором вы непосредственно находитесь, а не просто просматриваете контент. И вы чувствуете себя рядом с другими людьми, как если бы вы были в других местах, испытывая различные переживания, которые вы не могли бы сделать в 2D-приложении или веб-странице" – рассказал Цукерберг.

Иными словами, пишет tech.liga.net, метаверс — это онлайн-мир, в котором люди могут играть, работать и общаться в виртуальной среде, используя гарнитуры виртуальной реальности (VR). 

По словам Цукерберга Facebook уже работает над "безграничным офисом", который позволит пользователям создавать идеальные рабочие места с помощью виртуальной реальности. 

"В будущем вместо того, чтобы просто делать телефонный звонок, вы сможете сидеть как голограмма на моем диване, или я смогу сидеть как голограмма на вашем диване, и это действительно будет ощущаться, как будто мы находимся в одном месте, даже если мы находимся в разных штатах или на расстоянии сотен миль друг от друга", – рассказал он.  

Facebook уже вложил значительные средства в виртуальную реальность, потратив $2 млрд на приобретение разработчика VR-продуктов Oculus.   

В 2019 году компания запустила Facebook Horizon - ресурс, в которой пользователи могут общаться в виртуальном пространстве с мультяшным аватаром через гарнитуры Oculus. 

Цукерберг признал, что нынешние гарнитуры виртуальной реальности "немного неуклюжи" и нуждаются в улучшении, чтобы люди могли с ними работать на протяжении всего дня. 

По его словам, метаверс будет доступна на различных платформах, включая VR, AR (дополненная реальность), ПК, мобильные устройства и игровые консоли. 
 
 
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В течение следующих пяти лет Facebook перестанет быть социальной сетью, а на ее основе будет создана метаверс компания. Об этом рассказал основатель Facebook Марк...
 
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