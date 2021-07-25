Цукерберг задумал переделать Facebook: соцсеть может стать метаверс компанией. Что это?





Фото:depositphotos.com









"Это большая идея. Метаверс – это всеохватывающий интернет, в котором вы непосредственно находитесь, а не просто просматриваете контент. И вы чувствуете себя рядом с другими людьми, как если бы вы были в других местах, испытывая различные переживания, которые вы не могли бы сделать в 2D-приложении или веб-странице" – рассказал Цукерберг.





пишет tech.liga.net, метаверс — это онлайн-мир, в котором люди могут играть, работать и общаться в виртуальной среде, используя гарнитуры виртуальной реальности (VR). Иными словами,tech.liga.net, метаверс — это онлайн-мир, в котором люди могут играть, работать и общаться в виртуальной среде, используя гарнитуры виртуальной реальности (VR).





По словам Цукерберга Facebook уже работает над "безграничным офисом", который позволит пользователям создавать идеальные рабочие места с помощью виртуальной реальности.





"В будущем вместо того, чтобы просто делать телефонный звонок, вы сможете сидеть как голограмма на моем диване, или я смогу сидеть как голограмма на вашем диване, и это действительно будет ощущаться, как будто мы находимся в одном месте, даже если мы находимся в разных штатах или на расстоянии сотен миль друг от друга", – рассказал он.





Facebook уже вложил значительные средства в виртуальную реальность, потратив $2 млрд на приобретение разработчика VR-продуктов Oculus.





В 2019 году компания запустила Facebook Horizon - ресурс, в которой пользователи могут общаться в виртуальном пространстве с мультяшным аватаром через гарнитуры Oculus.





Цукерберг признал, что нынешние гарнитуры виртуальной реальности "немного неуклюжи" и нуждаются в улучшении, чтобы люди могли с ними работать на протяжении всего дня.





По его словам, метаверс будет доступна на различных платформах, включая VR, AR (дополненная реальность), ПК, мобильные устройства и игровые консоли.















