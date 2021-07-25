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Соседов высказался о белорусской больнице, где его оперировали

25.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru оценил Витебскую горбольницу скорой помощи, где ему сделали операцию на ноге — у журналиста произошёл разрыв ахиллова сухожилия во время физических упражнений в гостинице города. Шоумен отметил, что его отвезли в «шикарное» лечебное учреждение.


Сергей Соседов. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отличная, шикарная больница, очень хорошая. Чистая, с ремонтом. В Москве такие есть, разумеется. Но не каждая больница такая, как в Витебске, — добавил Соседов.

Сейчас он уже вернулся в Москву, где его встретил водитель, — помогал переносить вещи. Соседов отметил, что решился на операцию, так как в ином случае ему грозила хромота до конца жизни. В Витебской больнице скорой помощи ему сшили повреждённую связку под местным наркозом. Критик ничего не почувствовал — нога словно отнялась, а укол сделали в спину.

Он добавил, что в момент разрыва сухожилия испытал дикую боль — как будто палкой ударили по ноге. Медики ему сказали, что это типичный симптом повреждения ахилловой связки, «как по учебнику».

В апреле прошлого года Соседов пожаловался, что пребывает в жутком состоянии: нос забит, в горле першит, встать с постели он не может, а таблетки не помогают. Медики решили, что таким образом у него проявилась сильнейшая аллергия.

Ранее сообщалось, что российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал, как чувствует себя спустя год после выявления у него неизлечимой болезни. Оказалось, это вовсе не аллергия на пыльцу деревьев. При этом поставить верный диагноз врачи до сих пор не смогли.
 
Теги: Витебск
 
 
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Российский музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru оценил Витебскую горбольницу скорой помощи, где ему сделали операцию на ноге — у журналиста...
 
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