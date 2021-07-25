Соседов высказался о белорусской больнице, где его оперировали





Сергей Соседов. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru





Отличная, шикарная больница, очень хорошая. Чистая, с ремонтом. В Москве такие есть, разумеется. Но не каждая больница такая, как в Витебске , — добавил Соседов.





Сейчас он уже вернулся в Москву, где его встретил водитель, — помогал переносить вещи. Соседов отметил, что решился на операцию, так как в ином случае ему грозила хромота до конца жизни. В Витебской больнице скорой помощи ему сшили повреждённую связку под местным наркозом. Критик ничего не почувствовал — нога словно отнялась, а укол сделали в спину.





Он добавил, что в момент разрыва сухожилия испытал дикую боль — как будто палкой ударили по ноге. Медики ему сказали, что это типичный симптом повреждения ахилловой связки, «как по учебнику».





В апреле прошлого года Соседов пожаловался, что пребывает в жутком состоянии: нос забит, в горле першит, встать с постели он не может, а таблетки не помогают. Медики решили, что таким образом у него проявилась сильнейшая аллергия.





Ранее сообщалось, что российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал, как чувствует себя спустя год после выявления у него неизлечимой болезни. Оказалось, это вовсе не аллергия на пыльцу деревьев. При этом поставить верный диагноз врачи до сих пор не смогли.











