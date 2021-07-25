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Бессрочный ночной комендантский час для отражения атак талибов ввели в Афганистане

25.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Афганистана 24 июля ввели бессрочный комендантский час на большей части территории страны из-за наступления талибов. Об этом рассказал представитель афганского министерства внутренних дел радиостанции Voice of America 24 июля.


Талибы взяли в осаду город Кандагар. Фото: ЕРА

Ночной комендантский час будет действовать с 22.00 до 4.00 во всех 34 провинциях Афганистана, кроме Кабула, Панджшера и Нангархара.

Террористы часто совершают подрывные действия поздно ночью, пишет Гордон, поэтому введено ограничение на общественное движение, чтобы сдержать насилие, пояснили в афганском МВД.

Правительственные войска продолжают борьбу с талибами в 21 провинции страны, отметило TOLOnews. Согласно статистике, предоставленной афганскими службами безопасности, за последние 24 часа силы безопасности убили 262 боевика "Талибана" и ранили 176 человек. Талибы не согласились с этой статистикой.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на 15 июля 18 провинций Афганистана находились под прямой угрозой попадания под контроль талибов.

К 22 июля боевики взяли в осаду город Кандагар, добавил Long War Journal. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

The Washington Post пишет, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

Власти Афганистана и представители "Талибана" собирались на двухдневные переговоры в Дохе (Катар). Главарь "Талибана" Хайбатулла Ахундзаде отметил, что "решительно выступает" за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, несмотря на начало широкомасштабного наступления группировки по всей стране.
 
 
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Власти Афганистана 24 июля ввели бессрочный комендантский час на большей части территории страны из-за наступления талибов. Об этом рассказал представитель...
 
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