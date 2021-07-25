Южнокорейская дзюдоистка побрилась налысо, чтобы пройти взвешивание на Олимпиаде в Токио













пишет Трибуна, пыталась согнать вес пробежками и даже потеряла сознание от обезвоживания. Этого оказалось недостаточно, и кореянка решила состричь волосы. Накануне поединка 1/16 финала Кан Ю Чжон весила 48,850 кг, хотя допустимый перевес составляет 500 г. Перед взвешиванием дзюдоистка отказалась от еды,Трибуна, пыталась согнать вес пробежками и даже потеряла сознание от обезвоживания. Этого оказалось недостаточно, и кореянка решила состричь волосы.





Кан Ю Чжон в итоге уложилась в нужный норматив, однако, как отмечает агентство Yonhap, ее организм был серьезно ослаблен. В 1/16 финала кореянка уступила словенской спортсменке Маруше Штангар.







