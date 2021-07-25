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Посол США: кризис в Беларуси только углубляется, ее изоляция усиливается

25.07.2021 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Об углублении кризиса в Беларуси заявила посол США Джули Фишер.

Посол США: кризис в Беларуси только углубляется, ее изоляция усиливается

Свою оценку происходящим в стране событиям дипломат, которая из-за отсутствия белорусской визы выполняет свои функции за рубежом, дала в твите по случаю годовщины вынужденной эмиграции одного из претендентов на пост президента Валерия Цепкало.

«Год назад претендент на президентскую должность Валерий Цепкало был вынужден бежать из Беларуси. Из-за границы Валерий и тысячи его сограждан продолжают борьбу за то, чтобы их голоса были услышаны. Хотя многие из лучших в Беларуси остаются в изгнании или за решеткой, кризис только углубляется, а изоляция только усиливается», — отметила Фишер.

Цепкало, которому Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в президенты из-за недостаточного количества собранных в его поддержку подписей (сдал 158.682, признано действительными 78.224 при пороге 100.000), покинул страну вместе с детьми 24 июля прошлого года. За месяц до этого, 18 июня, был арестован еще один претендент на пост главы государства Виктор Бабарико (получил 14 лет лишения свободы), 29 мая за решетку был отправлен участник президентской гонки Сергей Тихановский (суд не завершился).

 

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Об углублении кризиса в Беларуси заявила посол США Джули Фишер.
 
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