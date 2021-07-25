Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

В воскресенье республику накроет область повышенного атмосферного давления.





По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного.

Температура воздуха:

Брест +28..+30°C;

Витебск +26..+28°C;

Гомель +28..+30°C;

Гродно +26..+28°C;

Могилев +28..+30°C;

Минск +26..+28°C.