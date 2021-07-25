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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Источник материала: Навiны
В воскресенье республику накроет область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного.
Температура воздуха:
Брест +28..+30°C;
Витебск +26..+28°C;
Гомель +28..+30°C;
Гродно +26..+28°C;
Могилев +28..+30°C;
Минск +26..+28°C.
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В воскресенье республику накроет область повышенного атмосферного давления.
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