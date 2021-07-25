Сивицкий: «Беларусь — токсичный актив для российских компаний»

Источник материала: Салiдарнасць

Что обернется для Беларуси договоренность по «Северному потоку-2»?

В интервью «Филину» политолог Арсений Сивицкий, в чем суть соглашения между Германией и США по российскому проекту и что это будет значить для Беларуси.





— Россия с начала 2000-х годов планомерно реализует стратегию по созданию альтернативных маршрутов транспортировки энергоресурсов в Европу. При этом минуя два транзитных государства: Беларусь и Украину, с которыми на протяжении последних 20 лет периодически случаются энергетические войны, — отмечает эксперт. — И в связи с этими конфликтами Кремль принял решение сократить как экономические издержки, так и иные транзитные риски за счет конструирования новых артерий, соединяющих Россию и европейских потребителей.

Поэтому завершающееся строительство «Северного потока-2» нужно рассматривать именно в контексте стремления России диверсифицировать экспортные потоки углеродов и при этом не зависеть от проблемных стран.

Официальный Минск уже тогда начал оценивать риски, исходившие от альтернативных маршрутов транспортировки российского газа. Одним из решений этого вопроса стала продажа государственной компании «Белтрансгаз» в собственность Газпрома. Таким образом, какое-то время Беларуси удавалось удерживать интерес России к использованию инфраструктуры газопровода Ямал-Европа, который проходил через территорию РБ. За счет этого решались не только задачи по газоснабжению экономики и домохозяйств нашей страны, но и получались определенные экономические дивиденды.

С завершением строительства «Северного потока-2» Кремль со всей очевидностью пересмотрит свою экспортную стратегию и со временем не только существенно сократит транзит газа через Беларусь, но может и вовсе отказаться от использования этого направления. Таким образом, Беларусь будет получать российский газ только для покрытия собственных нужд.

Эксперт отмечает, что аналогичные процессы можно наблюдать и в сфере поставок российской нефти.

— Кремль также с 2000-х годов реализовывал проекты по расширению Балтийской трубопроводной системы, которая также идет в обход Беларуси и Украины. Это тоже является подтверждением того, что Кремль стремится диверсифицировать потоки энергоресурсов, идущих в Европу, и отвязаться от Беларуси.

Так совпало, что завершение строительства второго «Северного потока» происходит на фоне усиливающегося санкционного давления, в том числе введения адресных секторальных санкций против некоторых областей белорусской экономики.

И так как в западных столицах уже обсуждался вариант введения санкций против транзитного сектора экономики Беларуси, то Кремль, по сути, хеджирует эти риски посредством завершения работ над «Северным потоком-2».

По словам собеседника, Минск потерял политические возможности вписать себя в новую конфигурацию транзитных поставок российских энергоресурсов в Европу, как это сделала Украина.

— Украина изначально смогла пролоббировать сохранение определенной доли транзита российского газа даже при условии использования «Северного потока-2». Конечно же, в этом лоббировании Украина опиралась на поддержку своих западных партнеров: Соединенных Штатов и Германии.

Сделка по второму «Северному потоку» является воплощением новой атмосферы отношений между США и Россией, которую можно охарактеризовать как «холодную перезагрузку».

Администрация президента США отказавшись от блокирования «Северного потока-2» преследовала несколько целей. Во-первых, наладить отношения между Штатами и Германией после президентства Трампа. Это играет на руку Германии, которая хочет превратиться в европейский газовый хаб. Во-вторых, навязать России определенную систему условий, при которых она будет воздерживаться от агрессии в сторону Штатов, их союзников по НАТО и других европейских партнеров. И, наконец, эта сделка помогла продемонстрировать некую добрую волю к налаживанию отношений с Россией.

Стратегически же соглашение нужно рассматривать в более широком политическом контексте. США стремится не дать России переориентироваться в сторону Китая, а также формирует геополитические и экономические условия для альянса по сдерживанию КНР. На данном этапе в этом заинтересованы и Штаты, и Россия, в зону интересов которой Китай вторгается все интенсивнее.

Собеседник считает, что сделка Германии и США, где Россия присутствует по умолчанию, ставит точку в конфликте Россия-Украина.

— Любое нарушение условий со стороны России будет предполагать введение драконовских санкций против РФ, включая эмбарго на поставку энергоресурсов, что прописано и подразумевается данным соглашением. Сделка скорее гарантирует сохранению хрупкого мира, нежели способствует развитию событий по сценарию военной конфронтации.

Что касается нашей страны, то эксперт полагает, что российские компании будут и далее стараться сокращать сотрудничество с РБ.

— Беларусь — токсичный актив для российских компаний. Это было заметно по остановке поставок нефти на «Нафтан» и решению Газпрома урезать транзитные поставки газа через Беларусь к концу этого года.

По принципу углеродной нейтральности, который индоктринирует Россия в своей стратегии экономического развития, издержки от углеродного маневра будет оплачивать белорусская сторона. Для нашей страны это будет означать увеличение стоимости российских энергоресурсов в ближайшем будущем.

Беларусь, к сожалению, находится в таком положении, когда на ситуацию повлиять не может. А любая попытка использовать некие угрозы, шантаж будет только встречать жесткую реакцию со стороны Москвы, — заключает собеседник.