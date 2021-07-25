Руководителей компаний 21vek.bу, «Модум» и «Юркас» обвиняют в уклонении от уплаты налогов, они в СИЗО КГБ

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Их показали в эфире БТ, где они рассказали о своих «преступлениях».

На телеканале «Беларусь 1» рассказали, что руководителей компаний 21vek.by, «Юркас» и «Модум» обвиняют в уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК). Сами они находятся в СИЗО КГБ.





Как сказано в сюжете, следствие считает, что 21vek.by занимался «фиктивной продажей» индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы, а затем арендовал эту недвижимость и другие активы.

«Сделано это было для того, чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет. Как следствие — сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей. На самом же деле имущество никогда никому не продавалось, а вся инсценировка организована лишь для того, чтобы уклониться от налогов», — рассказали в эфире телеканала.

В сюжете «Беларусь 1» также присутствуют кадры с участием сооснователя 21vek.by Павла Матусевича. Он рассказывает, что «по невнимательности упустил», что является «практически аффилированным лицом» для компании «Триовист».

Далее Матусевич добавляет, что из-за этого с момента приобретения офиса и до конца 2020 года он не доплачивал налог.

Как говорится в сюжете телеканала, «аналогичная схема работала и с автомобилями: купили, сдали в аренду — уклонились от налогов». После этого «Беларусь 1» показывает кадры с еще одним сооснователем 21vek.by Сергеем Вайниловичем.

По заявлению телеканала, схемы по уклонению от налогов были связаны с автомобилями и «фиктивным импортом и экспортом» — в этом случае «налогов не уплачено на 677 тысяч рублей». Подробности не уточняются. Более подробную информацию ведущая анонсировала в итоговой программе «Главный эфир» в воскресенье.

Напомним, 22 июня в головной офис онлайн-гипермаркета 21vek.by на проспекте Победителей приходили сотрудники КГБ, прошел обыск, были изъяты документы. Основатели компании Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев были задержаны.