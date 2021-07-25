25 июля в Беларуси отмечают День пожарной службы

Источник материала: ОНТ

Белорусские спасатели отмечают День пожарной службы. 168 лет назад в этот день она начала работать в Минске. И с тех пор на счету представителей профессии – сотни тысяч спасённых жизней.

Сейчас пожарная охрана Беларуси – это мощное подразделение МЧС из 17 спецслужб, оснащённое современной техникой и оборудованием для работы в самых сложных ситуациях. Специальный научно-исследовательский институт разрабатывает новые средства пожаротушения, защиты, экипировки. Из международного опыта – только передовые технологии. Но главное в этой работе – люди, их готовность рисковать собой ради спасения других. Им сегодня – самые тёплые слова и пожелания «сухих рукавов»!

В среднем за сутки сотрудники МЧС спасают 12 жизней. Только за последние полгода более двух тысяч человек обязаны им судьбой. Кроме того, белорусские спасатели постоянно совершенствуют мастерство в нестандартных условиях. Из года в год они помогают справиться с природными пожарами коллегам в России, Греции, Латвии, Грузии и других странах.

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