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Сотрудники МЧС ежедневно дежурят на уборке урожая в целях пожарной безопасности
Источник материала: ОНТ
Жаркие в прямом и переносном смыслах дни сейчас и у сотрудников МЧС! В разгар уборочной они дежурят в полях ради безопасности людей и урожая.
Это сложный пожароопасный период: риск возгорания на полях выше среднего. Предотвратить проще, чем потушить, поэтому особое внимание профилактике. Ежедневные рейды, инструктажи, проверка средств пожаротушения – всё это в режиме 24/7.
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Жаркие в прямом и переносном смыслах дни сейчас и у сотрудников МЧС! В разгар уборочной они дежурят в полях ради безопасности людей и урожая. Это сложный...
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