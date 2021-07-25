Сотрудники МЧС ежедневно дежурят на уборке урожая в целях пожарной безопасности

Источник материала: ОНТ

Жаркие в прямом и переносном смыслах дни сейчас и у сотрудников МЧС! В разгар уборочной они дежурят в полях ради безопасности людей и урожая.

Это сложный пожароопасный период: риск возгорания на полях выше среднего. Предотвратить проще, чем потушить, поэтому особое внимание профилактике. Ежедневные рейды, инструктажи, проверка средств пожаротушения – всё это в режиме 24/7.

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