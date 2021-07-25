ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уборочная-2021: больших потерь урожая из-за прошедшей засухи не будет

25.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Уборочная-2021: больших потерь урожая из-за прошедшей засухи не будет

Темпы жатвы в Беларуси нарастают с каждым днем! Уборочная кампания в этом году стартовала раньше обычного и в неё активно включились все регионы страны. Горячая пора для хлеборобов продолжается, обороты сбавлять никак нельзя.

В закромах уже более 1,3 миллиона тонн зерна! По намолотам лидирует Брестская область, за ней столичный и Гомельский регионы. Результаты пока превышают прошлогодние, но это объясняется ранним стартом страды. Он был вынужденной мерой: из-за жары зерно можно было потерять, но аграрии отреагировали своевременно. С гектара пока собирают меньше, чем год назад, но специалисты говорят: больших потерь из-за засухи быть не должно – если работать оперативно.

Анастасия Соколова, инженер-агрометеоролог Белгидрометеоцентра: «Жара ускорила развитие озимых и яровых культур. Сейчас идет тенденция, что мы стараемся начинать посевную каждый раз еще раньше, каждый год раньше, чем предыдущий год. Потому что идет изменение климата и мы всегда хотим успеть до вот этой засухи. На самом деле несмотря на засуху у нас достаточно неплохой будет урожай. Близко к прошлогоднему. Погодные условия складываются благоприятно для просыхания в первую очередь, для дозревания зерна и конечно же для уборки и проведения уборочных работ».

Каждый час на счету: в полях дежурят ремонтные бригады, чтобы обеспечить бесперебойную работу техники. При необходимости они будут работать круглые сутки. Аграриям подвозят питание. Комитет госконтроля проверяет готовность зерносушильных комплексов сохранить урожай и не потерять ни одного зерна.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Темпы жатвы в Беларуси нарастают с каждым днем! Уборочная кампания в этом году стартовала раньше обычного и в неё активно включились все регионы страны. Горячая...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Неверагодны 2020-ы». Сяргей Дубавец: «Урок году — у абнаўленьні словаў»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by