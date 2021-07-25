Уборочная-2021: больших потерь урожая из-за прошедшей засухи не будет

Источник материала: ОНТ

Темпы жатвы в Беларуси нарастают с каждым днем! Уборочная кампания в этом году стартовала раньше обычного и в неё активно включились все регионы страны. Горячая пора для хлеборобов продолжается, обороты сбавлять никак нельзя.

В закромах уже более 1,3 миллиона тонн зерна! По намолотам лидирует Брестская область, за ней столичный и Гомельский регионы. Результаты пока превышают прошлогодние, но это объясняется ранним стартом страды. Он был вынужденной мерой: из-за жары зерно можно было потерять, но аграрии отреагировали своевременно. С гектара пока собирают меньше, чем год назад, но специалисты говорят: больших потерь из-за засухи быть не должно – если работать оперативно.

Анастасия Соколова, инженер-агрометеоролог Белгидрометеоцентра: «Жара ускорила развитие озимых и яровых культур. Сейчас идет тенденция, что мы стараемся начинать посевную каждый раз еще раньше, каждый год раньше, чем предыдущий год. Потому что идет изменение климата и мы всегда хотим успеть до вот этой засухи. На самом деле несмотря на засуху у нас достаточно неплохой будет урожай. Близко к прошлогоднему. Погодные условия складываются благоприятно для просыхания в первую очередь, для дозревания зерна и конечно же для уборки и проведения уборочных работ».

Каждый час на счету: в полях дежурят ремонтные бригады, чтобы обеспечить бесперебойную работу техники. При необходимости они будут работать круглые сутки. Аграриям подвозят питание. Комитет госконтроля проверяет готовность зерносушильных комплексов сохранить урожай и не потерять ни одного зерна.

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