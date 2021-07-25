ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Великий камень» становится конкурентом ПВТ?

25.07.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В планах нового резидента «Великого камня» «АйПиДи групп» значится разборка оборудования для обработки и хранения данных.мОб этом рассказали на сайте индустриального парка.



 
После регистрации нового резидента «Великого камня» было объявлено, что предприятие разработает и станет серийно выпускать высокотехнологичные устройства для обработки и хранения данных. Более того, запланировано изготовление серверов, мониторов, принтеров и программно-аппаратных комплексов.

В рамках реализации проекта планируется оказывать услуги, связанные с освоением произведенного оборудования.

Стоит отметить, что китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» является особой экономической зоной, включающей в себя специальный правовой режим. Парк расположен в 25 км от Минска.

Среди приоритетных направлений «Великого камня» выделяют хранение и обработку больших объемов данных, биотехнологии, фармацевтику, разработку новых материалов, логистику, электронную коммерцию, электронику и телекоммуникации, а также машиностроение.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В планах нового резидента «Великого камня» «АйПиДи групп» значится разборка оборудования для обработки и хранения данных.мОб этом рассказали на сайте...
 
Новости дня
Новости разные
 
Безос побывал в космосе и предложил "революционную" идею: вынести промышленность на орбиту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by