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«Великий камень» становится конкурентом ПВТ?
Источник материала: Партизан
В планах нового резидента «Великого камня» «АйПиДи групп» значится разборка оборудования для обработки и хранения данных.мОб этом рассказали на сайте индустриального парка.
После регистрации нового резидента «Великого камня» было объявлено, что предприятие разработает и станет серийно выпускать высокотехнологичные устройства для обработки и хранения данных. Более того, запланировано изготовление серверов, мониторов, принтеров и программно-аппаратных комплексов.
В рамках реализации проекта планируется оказывать услуги, связанные с освоением произведенного оборудования.
Стоит отметить, что китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» является особой экономической зоной, включающей в себя специальный правовой режим. Парк расположен в 25 км от Минска.
Среди приоритетных направлений «Великого камня» выделяют хранение и обработку больших объемов данных, биотехнологии, фармацевтику, разработку новых материалов, логистику, электронную коммерцию, электронику и телекоммуникации, а также машиностроение.
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В планах нового резидента «Великого камня» «АйПиДи групп» значится разборка оборудования для обработки и хранения данных.мОб этом рассказали на сайте...
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