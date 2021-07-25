



Джефф Безос (фото - ЕРА)









пишет news.liga.net, если смотреть на планету со стороны, "никаких границ на ней нет: это одна планета для всех нас, и она хрупкая". По его словам,news.liga.net, если смотреть на планету со стороны, "никаких границ на ней нет: это одна планета для всех нас, и она хрупкая".





"Вы не представляете, насколько тонкая атмосфера, когда смотреть на Землю из космоса. Мы живем в ней и для нас она выглядит такой большой, что создается ощущение, будто бы можно игнорировать ее и относиться к ней плохо", – сказал миллиардер.





Безос считает, что "нужно взять всю тяжелую промышленность и переместить ее в космос".





Самый богатый человек в мире признаёт, что на это уйдут "десятилетия и десятилетия". Насколько это осуществимо и осуществимо ли вообще, с учетом ценника на продукцию "из космоса", глава Amazon умолчал. Как отметили на ресурсе, это скорее была эмоциональная, чем рациональная идея.