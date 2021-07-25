ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Безос побывал в космосе и предложил "революционную" идею: вынести промышленность на орбиту

25.07.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос предложил человечеству задуматься над тем, чтобы переместить самую опасную для окружающей среды промышленность в космос. Об этом он сказал NBC News после суборбитального полета на своей "туристической" ракете.


Джефф Безос (фото - ЕРА)


По его словам, пишет news.liga.net, если смотреть на планету со стороны, "никаких границ на ней нет: это одна планета для всех нас, и она хрупкая".

"Вы не представляете, насколько тонкая атмосфера, когда смотреть на Землю из космоса. Мы живем в ней и для нас она выглядит такой большой, что создается ощущение, будто бы можно игнорировать ее и относиться к ней плохо", – сказал миллиардер.

Безос считает, что "нужно взять всю тяжелую промышленность и переместить ее в космос".

Самый богатый человек в мире признаёт, что на это уйдут "десятилетия и десятилетия". Насколько это осуществимо и осуществимо ли вообще, с учетом ценника на продукцию "из космоса", глава Amazon умолчал. Как отметили на ресурсе, это скорее была эмоциональная, чем рациональная идея.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос предложил человечеству задуматься над тем, чтобы переместить самую опасную для окружающей среды...
 
Новости дня
Новости разные
 
Екатерина Борнукова: Независимым экспертам невозможно работать в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by