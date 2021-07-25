«Это был фейк!». В Ольшанском сельисполкоме прокомментировали видео с огурцами

Зачем? Якобы продавать за бесценок — всего по 10 копеек за килограмм — невыгодно.

— Наши люди настолько уважают свой труд, что такое никогда не могли бы себе позволить — давить огурцы! Этот вброс в сети сделал чужой человек, который решил хайпануть! Это был фейк! — говорит заместитель председателя исполкома Юлия Стрибулевич. — Выращивают огурцы в два оборота. Сейчас заканчивается первый, когда падает качество и идет большая выбраковка,brestcity.com.Но проблемы со сбытом есть, и не только огурцов. За какие деньги люди обуют и оденут детей к школе, когда цена кило огурцов — 10 копеек!