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«Это был фейк!». В Ольшанском сельисполкоме прокомментировали видео с огурцами
Источник материала: Партизан
Несколько дней назад появилось видео из Ольшан, на котором микроватобус колесами давит большую кучу огурцов. В сети есть как минимум два видеоролика.
Зачем? Якобы продавать за бесценок — всего по 10 копеек за килограмм — невыгодно.
Корреспондент газеты «7 дней» узнала, что думают об этом местные власти. Комментарий из Ольшанского сельисполкома
— Наши люди настолько уважают свой труд, что такое никогда не могли бы себе позволить — давить огурцы! Этот вброс в сети сделал чужой человек, который решил хайпануть! Это был фейк! — говорит заместитель председателя исполкома Юлия Стрибулевич. — Выращивают огурцы в два оборота. Сейчас заканчивается первый, когда падает качество и идет большая выбраковка,
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Несколько дней назад появилось видео из Ольшан, на котором микроватобус колесами давит большую кучу огурцов. В сети есть как минимум два видеоролика.
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