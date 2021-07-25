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КГК обнародовал "свежак" по уголовным делам о "зарплатах в конвертах"

25.07.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне Александр Лукашенко на совещании, куда были приглашены члены правительства, потребовал прекратить практику выдачи "серых" зарплат.

CC BY 2.0 / Chris Potter / A Generous Tip


Комитетом госконтроля пресечены факты выплаты зарплаты "в конверте" на сумму более 11 миллионов рублей, речь идет о трех коммерческих структурах Минска и Бреста.

"Сумма выданных работникам "серых" зарплат составила более 11 миллионов рублей", – сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Комитета государственного контроля

Там уточнили, что ДФР пресек деятельность директора минского ООО "Г" (производство полиграфической продукции), который выплачивал работникам зарплату "в конверте" под видом дохода от предпринимательской деятельности.
Более 20 сотрудникам предприятия было выплачено 9,9 млн рублей, с них не платились налоги, государству причинен ущерб в сумме 2,5 млн руб. В отношении директора, ряда должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело, задержаны трое подозреваемых, на их имущество стоимостью 4,3 млн руб. наложен арест.

Факты выплаты зарплаты "в конверте" директорами двух частных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере строительства, пресечены также в Бресте. По фактам выплаты "серых" зарплат возбуждены уголовные дела, сообщили в КГК.
Накануне глава государства на совещании, куда были приглашены члены правительства, потребовал прекратить практику выдачи "серых" зарплат.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Накануне Александр Лукашенко на совещании, куда были приглашены члены правительства, потребовал прекратить практику выдачи "серых" зарплат.
 
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