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Увеличилось более чем в три раза: из Беларуси пошел вал нелегальных мигрантов
Источник материала: Навiны
За минувшие сутки, 24 июля, в Литве задержано 133 нелегальных мигранта со стороны Беларуси — в 3,3 раза больше чем днем ранее (40), свидетельствуют данные Службы охраны государственной границы.
С начала 2021 года литовские пограничники перехватили 2.603 мигранта — в 32,1 раза больше, чем за весь 2020-й (81).
В январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, с начала июля — 1.912. Суточный рекорд — 160 (3 июля).
Среди задержанных (по состоянию на 22 июля) граждане Ирака (1.380), Конго (184), Камеруна (124), Гвинеи (78), Афганистана (77), Ирана (74), России (76), Сирии (71) и других стран, а также лица, у которых не было документов.
Как сообщалось, 2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что
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За минувшие сутки, 24 июля, в Литве задержано 133 нелегальных мигранта со стороны Беларуси — в 3,3 раза больше чем днем ранее (40), свидетельствуют данные Службы охраны...
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