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Увеличилось более чем в три раза: из Беларуси пошел вал нелегальных мигрантов

25.07.2021 09:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За минувшие сутки, 24 июля, в Литве задержано 133 нелегальных мигранта со стороны Беларуси — в 3,3 раза больше чем днем ранее (40), свидетельствуют данные Службы охраны государственной границы.

Увеличилось более чем в три раза: из Беларуси пошел вал нелегальных мигрантов
Фото DELFI

С начала 2021 года литовские пограничники перехватили 2.603 мигранта — в 32,1 раза больше, чем за весь 2020-й (81).

В январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, с начала июля — 1.912. Суточный рекорд — 160 (3 июля).

Среди задержанных (по состоянию на 22 июля) граждане Ирака (1.380), Конго (184), Камеруна (124), Гвинеи (78), Афганистана (77), Ирана (74), России (76), Сирии (71) и других стран, а также лица, у которых не было документов.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

 

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За минувшие сутки, 24 июля, в Литве задержано 133 нелегальных мигранта со стороны Беларуси — в 3,3 раза больше чем днем ранее (40), свидетельствуют данные Службы охраны...
 
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