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Романчук привел 10 показателей, почему Беларусь не Украина

25.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экономист сравнил две соседние страны. «Это лакмусовая бумажка готовности защищать своё право людьми зваться».

— Мы – соседи. Мы рядом, но одновременно очень далеко, — пишет Ярослав Романчук. — Мы похожи, но при этом сильно отличаемся по целому ряду фундаментальных вопросов. Мы сильно отличаемся по отношению к Государству. Белорусы позволили Левиафану сесть себе на шею украинцы — нет. Белорусы позволили одной политической силе установить тоталитарный режим, украинцы — нет. Белорусы позволили властям применять жёсткую силу, безумное насилие в отношении своих граждан, украинцы — нет.

Белорусы более четверти века живут в режиме правового нигилизма и самодурства, украинцы — нет. Это фундамент всего. Это показатель самоуважения. Это лакмусовая бумажка готовности защищать своё право людьми зваться. Экономика, социалка, дороги, дураки/коррупционеры во власти, экспорт и инвестиции, бюрократия и схематоз — это уже потом.

Романчук привел 10 показателей, почему Беларусь не Украина

Покинувший Беларусь Романчук: «Военный коммунизм с ручным управлением»

 
 
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«Это лакмусовая бумажка готовности защищать свое право людьми зваться».
 
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