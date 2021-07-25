|
Романчук привел 10 показателей, почему Беларусь не Украина
25.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экономист сравнил две соседние страны. «Это лакмусовая бумажка готовности защищать своё право людьми зваться».
— Мы – соседи. Мы рядом, но одновременно очень далеко, —
Белорусы более четверти века живут в режиме правового нигилизма и самодурства, украинцы — нет. Это фундамент всего. Это показатель самоуважения. Это лакмусовая бумажка готовности защищать своё право людьми зваться. Экономика, социалка, дороги, дураки/коррупционеры во власти, экспорт и инвестиции, бюрократия и схематоз — это уже потом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Это лакмусовая бумажка готовности защищать свое право людьми зваться».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)