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В Могилевском районе горел магазин

25.07.2021 10:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе горел магазин, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании магазина смешанных товаров "Родны Кут" в деревне Браково Могилевского района поступило 24 июля в 23.25. В результате огнем повреждены холодильная витрина, два холодильника, кассовый аппарат и подвесной потолок в торговом зале. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате огнем повреждены холодильная витрина, два холодильника, кассовый аппарат и подвесной потолок в торговом зале. Пострадавших нет.
 
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