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Традиции Проклова дня, что нужно сделать

Что запрещено делать в Проклов день

Главные приметы 25 июля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 25 июля: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник День ангела сегодня отмечают Михаил, Прокл, Арсений, Вероника, Симон, Мария, Иван и Гавриил.

Что нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела, важные традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.25 июля считалось, что роса обретает полезные свойства. Ею нужно умываться, поскольку она помогает улучшить зрение, дает душевный покой, лечит от бессонницы. Также верили, что роса на Прокла может смыть сглаз и порчу.Молодые девушки умывались росой, чтобы сохранить молодость и красоту надолго. А беременные женщины пили ее, чтобы роды были легкими. Детей обтирали росой, чтобы защитить от злых сил.В этот день особую силу приобретали травы, которые принято было собирать на лугах и в лесах.Кроме того считается, что этот день отлично подходит для налаживания контактов и различных переговоров.Заниматься тяжелым трудом, ремонтом, уборкой, шитьем.Ругаться, сквернословить, желать людям зла. Считается, что вся отрицательная энергия возвращается тройной силой.Употреблять сладости.Есть пищу, которую приготовили посторонние - можете получить с едой их проблемы.Одалживать деньги.По этому дню судили, какой будет осень. Солнечный день предвещал теплый сезон, а дождь 25 июля, соответственно, дождливую осень. Холодный день предвещал раннюю и суровую зиму.Грибы появились в лесу - жди похолодания.Листья на верхушках стали желтыми - осень придет рано.Нет росы - жди непогоду; большая роса - год будет счастливым.Ночная роса не просыхает - к грозе.Туман над лесом - к дождю.День ангела сегодня отмечают Михаил, Прокл, Арсений, Вероника, Симон, Мария, Иван и Гавриил.