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Лукашенко разрешил правительству не согласовывать численность нотариусов в стране

25.07.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительству Беларуси больше не придется согласовывать с Лукашенко предельную численность нотариусов в стране, следует из указа №286 от 22 июля 2021 года.

"Из подпункта 1.5 пункта 1 Указа президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г. N 523 "Об организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь" слова "по согласованию с президентом Республики Беларусь" исключить", - сказано в указе.

Ранее в этом подпункте говорилось, что предельная численность нотариусов в Беларуси, а также численность нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро, определяется Советом министров по согласованию с президентом.

 
 
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Правительству Беларуси больше не придется согласовывать с Лукашенко предельную численность нотариусов в стране, следует из указа №286 от 22 июля 2021 года.
 
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