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Mercedes-Benz полностью перейдет на производство электромобилей к 2030 году
Источник материала: Партизан
Компания полностью откажется от выпуска автомобилей на двигателях внутреннего сгорания к 2030 году.
В пресс-релизе владеющей брендом компании Daimler говорится,
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Компания полностью откажется от выпуска автомобилей на двигателях внутреннего сгорания к 2030 году.
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