Mercedes-Benz полностью перейдет на производство электромобилей к 2030 году

В пресс-релизе владеющей брендом компании Daimler говорится,dev.by, что все новые модели будут работать на электричестве уже с 2025 года. В течение пяти лет на заводах компании продолжат выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Компания планирует построить восемь новых заводов по всему миру для производства аккумуляторов для электромобилей, а также создание глобальной сети зарядных станций. Для этих целей Mercedes выделила $40 миллиардов. Ранее об отказе от автомобилей на ДВС объявила Audi.