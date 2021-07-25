ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мбаппе сообщил, что не продлит контракт с ПСЖ

25.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нападающий Килиан Мбаппе намерен покинуть "Пари Сен-Жермен", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Marca.




По информации источника, французский футболист сообщил главному тренеру ПСЖ Маурисио Почеттино о желании не продлевать соглашение с клубом. Действующий контракт Мбаппе с "Пари Сен-Жермен" рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован мадридский "Реал".

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, а до этого защищал цвета "Монако". В минувшем сезоне чемпионата Франции он принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

Напомним, сезон-2020/2021 в чемпионате Франции завершился победой "Лилля", который в 38 матчах сезона заработал 83 очка. Второе место занял ПСЖ (82). Тройку призеров замкнул "Монако" (78). Именно эти клубы представят Францию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Килиан Мбаппе намерен покинуть "Пари Сен-Жермен", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Marca.
 
Новости дня
Новости разные
 
Да ўзброеных мігрантаў гатовыя. У Літве затрымалі яшчэ 133 мігрантаў на мяжы з Беларуссю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by