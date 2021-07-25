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Ликвидация НГО: КГБ воспользовался подсказками?

25.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель так называемой "пророссийской оппозиции" в Беларуси Эльвира Мирсалимова не исключает, что КГБ при разгроме НГО пользуется подсказками.



- Меня заваливают вопросами «доброжелатели», дескать, довольна, добилась чего хотела? Мол, это же ты целых столько лет без устали строчила многочисленные статьи о прозападных НГО, указывала на их деструктивную деятельность, на сектантско-иезуитский принцип поэтапного промывания мозгов и т.д., пишет Эльвира Мирсалимова.

И, действительно, список ликвидированных и проверяемых ныне организаций удивительным образом (!) совпал со списком, который я зачитала на презентации в Витебске доклада «Гражданского согласия» о западном финансировании белорусской оппозиции.

И, удивительно, наш президент стал произносить практически те же формулировки о «промывании мозгов», о необходимости тщательной проверки деятельности прозападных организаций...

Что ж, это ваше право думать, что президент или кто-то из руководства страны читал мои статьи или взял за руководство к действию выводы нашего доклада о вседозволенности прозападных организаций.

Куда важнее, чтобы сейчас, когда вредоносная для государства деятельность прозападных организаций наконец-то попала в поле зрения властей, были продуманы последующие за обысками, задержаниями и ликвидациями действия.
Надеюсь, окружение главы государства, идеологическая служба и органы государственной безопасности имеют план не только по зачистке, но и по преодолению гражданского кризиса и устремлению общества к созидательным процессам.

Нужно уже сейчас задаться простыми, но крайне важными вопросами: как государство собирается вовлекать ту недовольную (и наказанную уже!) политически активную часть общества в работу на благо страны, как обратить противоборствующих в сторонников, какую реабилитацию мы приготовили для одурманенных «жертв с промытыми мозгами», какую конструктивную повестку мы собираемся реализовывать?

Какова картина будущего, где все мы будем жить, развиваться, трудиться, растить детей?

И, да. Заигрывания с откровенными террористами и нацистами вроде Протасевича – крайне недопустимый вариант.
 
Теги: Витебск
 
 
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Представитель так называемой "пророссийской оппозиции" в Беларуси Эльвира Мирсалимова не исключает, что КГБ при разгроме НГО пользуется подсказками.
 
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