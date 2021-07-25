Впервые в истории в топ-100 драфта НХЛ выбраны три белоруса

пишет interfax.by. 18-летний белорус Данила Климович выбран "Ванкувером" под 41-м номером на драфте НХЛ. Это лучший результат с 2003 года, когда Андрея Костицына "Монреаль" взял десятым. Климович в прошедшем сезоне выступал за "Динамо-Молодечно" в экстралиге "А" и "Минских зубров" в Высшей лиге, играл за юниорскую и взрослую сборные страны на чемпионатах мира,interfax.by.





Белорусский вратарь минского "Динамо" и сборной Беларуси Алексей Колосов выбран на драфте НХЛ в третьем раунде под 78-м номером "Филадельфией".





Еще один белорус, Дмитрий Кузьмин, был выбран под 82-м номером права "Виннипег Джетс". В сезоне-2020/21 этот защитник выступал за "Динамо-Молодечно".





Драфт – ежегодное событие в НХЛ, в ходе которого клубы Лиги поочередно выбирают себе лучших новичков из числа 18-19-летних хоккеистов, проявивших себя в низших лигах, европейских национальных чемпионатах либо в выступлениях за сборные своих стран на чемпионатах мира. Клубы НХЛ получают право первыми заключить с ними контракты при желании этих парней строить карьеру в НХЛ.



