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Владельцев компаний 21vek, «Юркас» и «Модум» обвиняют в уклонении от уплаты налогов

25.07.2021 10:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Владельцев компаний 21vek, «Юркас» и «Модум» обвиняют в уклонении от уплаты налогов, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Владельцев компаний 21vek, «Юркас» и «Модум» обвиняют в уклонении от уплаты налогов
Фото pixabay.com

«В случае с интернет-площадкой речь идет о фиктивной продаже индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы. Далее эта же недвижимость и другие активы якобы арендовались. Сделано это было для того, чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет. Как следствие — сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей. На самом же деле имущество никогда никому не продавалось, а вся инсценировка организована лишь для того, чтобы уклониться от налогов», — сообщили в сюжете.

По данным следствия, еще одна схема была связана с фиктивным импортом и экспортом — «в этом случае налогов не уплачено на 677 тысяч рублей».

22 июня были задержаны основатели интернет-гипермаркета 21vek.by Сергей Вайнилович, Павел Матусевич и Иван Плюгачев (они находятся в СИЗО КГБ), а также представителей компании «Юркас». 30 июня силовики приходили в офис косметической компании «Модум».

 

 

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Владельцев компаний 21vek, «Юркас» и «Модум» обвиняют в уклонении от уплаты налогов, сообщили в эфир
 
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