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«Счастлива, что у нас такого нет». Навку шокировало выступление испанца в художественной гимнастике

25.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«У тебя гнилое сердце», — ответил он. Мнения по этому поводу разделились.

«Счастлива, что у нас такого нет». Навку шокировало выступление испанца в художественной гимнастике

Стоян Вассев / ТАСС / Scanpix / LETA

Татьяна Навка — чемпионка Олимпиады в Турине-2006 в танцах на льду и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — высказалась о мужчинах в художественной гимнастике. 21 июля Навка выложила в инстаграме фрагмент выступления испанского гимнаста Кристофера Бенитеса на соревнованиях 2019 года и заявила, что для нее лично это «перебор», пишет Meduza.

«Счастлива, что у нас такого нет». Навку шокировало выступление испанца в художественной гимнастике

Пост собрал 14 тысяч комментариев — намного больше, чем другие записи в инстаграме Навки. Мнение фигуристки поддержал бывший муж и бывший тренер Александр Жулин, телеведущая Лера Кудрявцева и депутат Госдумы Виталий Милонов. Но многие другие комментаторы раскритиковали Навку, напомнив, что женщины выступают во многих видах спорта, которые изначально были только мужскими.

Вот еще некоторые реакции на слова Навки:

Татьяну Навку раскритиковали фигуристы с мировым именем. Кристофер Бенитес заявил, что у нее «гнилое сердце»

В комментариях с Навкой поспорила тренер российского микст-дуэта по синхронному плаванию Гана Максимова. Она рассказала, что первый российский синхронист Александр Мальцев столкнулся с подобными высказываниями, когда в 2015 году микст-дуэты в синхронном плавании были впервые включены в программу чемпионата мира в Казани.

Меня лично поражает, когда вопрос эстетичности зрелища подменяется неуважительной к спортсмену и, соответственно, ко всем, имеющим отношение к этому спортсмену людям совершенно неуместной гомофобской полемикой. Еще более поражает, когда инициатором подобной полемики становятся спортсмены, тренеры или спортивные журналисты (и такое было в нашем опыте). Скажите, Татьяна, ваших детей кто-то тащит за руку смотреть на этот «культурный шок»?

Осудили Навку и другие спортсмены. Французская фигуристка, серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане Габриэла Пападакис заявила в сторис, что «подобного рода публичные нападки разрушительны и обидны».

Партнер Пападакис Гийом Сизерон репостнул ее сторис с комментарием «WTF». Канадская фигуристка, трехкратная чемпионка мира Кейтлин Уивер написала в комментариях к посту Навки, что та перестала быть ее кумиром. Сизерон и Уивер недавно совершили каминг-аут.

Не остались слова Навки без внимания и в Испании. Высший совет по спорту запостил в инстаграме то же самое выступление гимнаста Кристофера Бенитеса и написал, что «Испания — страна-первопроходец и пример открытого и инклюзивного общества, в том числе и в спорте». Бенитеса также поддержала испанская федерация гимнастики.

Сам Бенитес — известный в Испании гимнаст, который принимал участие еще в первых национальных соревнованиях по мужской художественной гимнастике в 2009 году и выражал надежду, что мужчины будут выступать в этом виде спорта наравне с женщинами, — пришел в комментарии к посту Навки и написал по-русски: «Начни уважать… Нет слов, чтобы описать, какой ты плохой спортсмен и плохой человек, у тебя гнилое сердце».

Позже Навка заявила, что «не хотела никого задеть» и что у нее есть «свое устойчивое понимание на сей счет».

 
 
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