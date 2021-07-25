В Гродненской области при пожаре спасли почти 50 т пшеницы

Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области работники МЧС спасли почти 50 т пшеницы при пожаре зерносушильного комплекса, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"25 июля в 03.48 поступило сообщение о пожаре в зерносушильном комплексе "КЗСВ-40" на территории зерносклада в деревне Мосты Правые Мостовского района Гродненской области. Огнем уничтожено 200 кг пшеницы, однако работникам МЧС и хозяйства удалось спасти 49,8 т пшеницы", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-