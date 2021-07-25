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В Речицком районе спасатели деблокировали пострадавшего при ДТП водителя

25.07.2021 10:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли водителя, попавшего в ДТП в Речицком районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Как рассказали в областном управлении, сообщение о том, что на трассе Н4162 в четырех километрах от деревни Первомайск произошло ДТП, поступило в службу спасения 25 июля в 03.23. Легковой автомобиль "Рено Лагуна" съехал в кювет и столкнулся с деревом, в результате чего водитель 1989 года рождения оказался зажат в автомобиле.

"Чтобы спасти пострадавшего, наши сотрудники разбили стекло левой передней двери и открыли водительскую дверь для доступа к пострадавшему. Они перекусили инструментом передние стойки автомобиля и отогнули крышу для доступа к зажатому водителю авто. Далее спасатели отодвинули водительское и пассажирское сиденья, отвели спинку пассажирского сиденья в горизонтальное положение и совместно с сотрудником скорой помощи наложили воротник Шанца. После этого пострадавшего извлекли из автомобиля и передали сотрудникам скорой медпомощи", - говорится в сообщении МЧС.

С тяжелой черепно-мозговой травмой пострадавший был госпитализирован в УЗ "Речицкая ЦРБ".-0-

В Речицком районе спасатели деблокировали пострадавшего при ДТП водителя

В Речицком районе спасатели деблокировали пострадавшего при ДТП водителя

Фото Гомельского областного УМЧС

 
Теги: Минск
 
 
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Легковой автомобиль "Рено Лагуна" съехал в кювет и столкнулся с деревом, в результате чего водитель 1989 года рождения оказался зажат в автомобиле.
 
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